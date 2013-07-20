Бизнес - программы, Деловые программы, Программы для Windows

Наверняка, некоторые наши читатели слышали про компанию Realme. Это суббренд Oppo, который продаёт недорогие устройства, в основном на индийском рынке...

Инсайдер OnLeakes, совместно с изданием Cashkaro, продолжает публиковать качественные изображения будущих iPhone 2019. Что показал На этот раз, вместе с iPhone XI, инсайдер показал ещё iPhone XI Max...

Несмотря на то, что до анонса Galaxy Note 10 ещё далеко в сети продолжают появляются подробности о новинке...

На ресурсе Slashleaks появились официальные пресс-рендеры складного смартфона Motorola Razr. Что показали Изображения подтверждают предыдущие утечки об устройстве...

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