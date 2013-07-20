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Блог о софте

Nubia Red Magic 3: игровой смартфон с кулером "под капотом", Snapdragon 855 и ценником от $430
Если вы уже заскучали в эти долгие выходные дни - у Nubia есть, чем вас порадовать. Это презентация нового игрового смартфона Nubia Red Magic 3...
полный текст | 15:40 29 апреля
Motorola Razr на официальных рендерах: "раскладушка" с гибким дисплеем
На ресурсе Slashleaks появились официальные пресс-рендеры складного смартфона Motorola Razr. Что показали Изображения подтверждают предыдущие утечки об устройстве...
полный текст | 15:40 29 апреля
Инсайдер: Samsung Galaxy Note 10 Pro 4G получит аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой
Несмотря на то, что до анонса Galaxy Note 10 ещё далеко в сети продолжают появляются подробности о новинке...
полный текст | 15:40 29 апреля
iPhone XI показался на новых изображениях: на этот раз вместе с iPhone XI Max
Инсайдер OnLeakes, совместно с изданием Cashkaro, продолжает публиковать качественные изображения будущих iPhone 2019. Что показал На этот раз, вместе с iPhone XI, инсайдер показал ещё iPhone XI Max...
полный текст | 15:40 29 апреля
CEO Realme: компания отправится покорять Европу и США
Наверняка, некоторые наши читатели слышали про компанию Realme. Это суббренд Oppo, который продаёт недорогие устройства, в основном на индийском рынке...
полный текст | 15:40 29 апреля
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Softp.ru >> Программы для Windows >> Деловые программы >> Бизнес - программы

Бизнес - программы, Деловые программы, Программы для Windows

Скачать бесплатно бизнес - программы

13 Mb Добавлено
GigaWatch 1.5.0.14 - Функциональная программа, которая позволяет следить за действиями пользователя. GigaWatch позволяет узнать, какие сайты посещал пользователь, что печатал, какие...
 скачать GigaWatch v. 1.5.0.14
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: ShareWare - $44.00
1 Mb Добавлено
Visual Reminder 1.2 - Программа, которая не даст забыть о запланированных делах и событиях. Показывает название задачи, ее приоритет и оставшиеся дни до намеченной даты.
 скачать Visual Reminder v. 1.2
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: ShareWare - $19.95
6 Mb Добавлено
AutoDocum 1.0.0.1 - Программа "AutoDocum" разработана для реализации возможности формирования данных в различных форматах. Программа будет в первую очередь полезна предприятиям у...
 скачать AutoDocum v. 1.0.0.1
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: ShareWare - 3000 руб
556 Kb Добавлено
sStockQuote 1.0.1 - Утилита для мониторинга цен на акции в режиме реального времени. Информация берется из сервиса Yahoo! Finance.
 скачать sStockQuote v. 1.0.1
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: БЕСПЛАТНО
535 Kb Добавлено
Barbecue 1.1.1 - Эта программа позволяет создавать шкалу прогресса для любого дела или процесса. Для каждой шкалы можно придумать имя, указать единицу измерения, конечный и текущий...
 скачать Barbecue v. 1.1.1
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: БЕСПЛАТНО
23 Mb Добавлено
Studiometry 10.0.1 - Программа для хранения информации о клиентах, контактов, проектов, списков задач, истории платежей, чеков, отчетов и другой информации. Работать с программой...
 скачать Studiometry v. 10.0.1
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: ShareWare - $199.95
1 Mb Добавлено
Countdown Timer II 3.5.9 - Утилита, которая ведет обратный отсчет до запланированного события и по истечении времени напоминает пользователю, что пора браться за дело.
 скачать Countdown Timer II v. 3.5.9
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: БЕСПЛАТНО
5 Mb Добавлено
GeeTeeDee 0.2.474 - Простое и удобное в использовании решение для управления своими делами.
Возможности:
- удобный интерфейс, простота в использовании
- легкое создание...
 скачать GeeTeeDee v. 0.2.474
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: БЕСПЛАТНО
304 Kb Добавлено
Lazar ToDo 1.0 - Программа для составления и синхронизации списков дел.
 скачать Lazar ToDo v. 1.0
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: БЕСПЛАТНО
3 Mb Добавлено
Point Motivator 1.08.01 - Эта программа поможет повысить мотивацию для выполнения поставленных задач. Каждую задачу можно оценивать в поинтах. При выполнении задач поинты...
 скачать Point Motivator v. 1.08.01
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: БЕСПЛАТНО
4 Mb Добавлено
Work with clients (Работа с клиентами) 2.0 - Work with clients 2.0 (Программа по работе с клиентами) является простой, недорогой, удобной и функциональной CRM-системой и служит для...
 скачать Work with clients (Работа с клиентами) v. 2.0
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: ShareWare - 1 600 руб.
1 Mb Добавлено
To Do Enhanced 2.3 - Простое настольное приложение, которое позволяет составлять и работать со списком дел.
 скачать To Do Enhanced v. 2.3
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: БЕСПЛАТНО
6 Mb Добавлено
Auto Employee Schedule 2.12.25 - Программа для составления рабочего расписания для сотрудников организации. Auto Employee Schedule автоматически сгенерирует расписание, после чего...
 скачать Auto Employee Schedule v. 2.12.25
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: ShareWare - $99.00
2 Mb Добавлено
LocalOff-Менеджер 2.0 - Данная разработка поможет в организации В«прозрачнойВ» работы менеджеров Вашего предприятия с клиентами, в пределах своей...
 скачать LocalOff-Менеджер v. 2.0
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: БЕСПЛАТНО
4 Mb Добавлено
Workview Office 4.3.0 - Данная программа предназначена для учета рабочего времени и непосредственного контроля за работой сотрудников. Благодаря этой...
 скачать Workview Office v. 4.3.0
Рубрика: Программы для Windows - Деловые программы - Бизнес - программы
Язык: Русский
Использование: Trial - от 2850 руб
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