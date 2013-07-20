Бизнес - программы, Деловые программы, Программы для Windows

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Блог о софте
Если вы уже заскучали в эти долгие выходные дни - у Nubia есть, чем вас порадовать. Это презентация нового игрового смартфона Nubia Red Magic 3...
На ресурсе Slashleaks появились официальные пресс-рендеры складного смартфона Motorola Razr. Что показали Изображения подтверждают предыдущие утечки об устройстве...
Несмотря на то, что до анонса Galaxy Note 10 ещё далеко в сети продолжают появляются подробности о новинке...
Инсайдер OnLeakes, совместно с изданием Cashkaro, продолжает публиковать качественные изображения будущих iPhone 2019. Что показал На этот раз, вместе с iPhone XI, инсайдер показал ещё iPhone XI Max...
Наверняка, некоторые наши читатели слышали про компанию Realme. Это суббренд Oppo, который продаёт недорогие устройства, в основном на индийском рынке...
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GigaWatch 1.5.0.14 - Функциональная программа, которая позволяет следить за действиями пользователя. GigaWatch позволяет узнать, какие сайты посещал пользователь, что печатал, какие...
Visual Reminder 1.2 - Программа, которая не даст забыть о запланированных делах и событиях. Показывает название задачи, ее приоритет и оставшиеся дни до намеченной даты.
AutoDocum 1.0.0.1 - Программа "AutoDocum" разработана для реализации возможности формирования данных в различных форматах. Программа будет в первую очередь полезна предприятиям у...
sStockQuote 1.0.1 - Утилита для мониторинга цен на акции в режиме реального времени. Информация берется из сервиса Yahoo! Finance.
Barbecue 1.1.1 - Эта программа позволяет создавать шкалу прогресса для любого дела или процесса. Для каждой шкалы можно придумать имя, указать единицу измерения, конечный и текущий...
Studiometry 10.0.1 - Программа для хранения информации о клиентах, контактов, проектов, списков задач, истории платежей, чеков, отчетов и другой информации. Работать с программой...
Countdown Timer II 3.5.9 - Утилита, которая ведет обратный отсчет до запланированного события и по истечении времени напоминает пользователю, что пора браться за дело.
GeeTeeDee 0.2.474 - Простое и удобное в использовании решение для управления своими делами.
Возможности:
- удобный интерфейс, простота в использовании
- легкое создание...
Lazar ToDo 1.0 - Программа для составления и синхронизации списков дел.
Point Motivator 1.08.01 - Эта программа поможет повысить мотивацию для выполнения поставленных задач. Каждую задачу можно оценивать в поинтах. При выполнении задач поинты...
Work with clients (Работа с клиентами) 2.0 - Work with clients 2.0 (Программа по работе с клиентами) является простой, недорогой, удобной и функциональной CRM-системой и служит для...
To Do Enhanced 2.3 - Простое настольное приложение, которое позволяет составлять и работать со списком дел.
Auto Employee Schedule 2.12.25 - Программа для составления рабочего расписания для сотрудников организации. Auto Employee Schedule автоматически сгенерирует расписание, после чего...
LocalOff-Менеджер 2.0 - Данная разработка поможет в организации В«прозрачнойВ» работы менеджеров Вашего предприятия с клиентами, в пределах своей...
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Workview Office 4.3.0 - Данная программа предназначена для учета рабочего времени и непосредственного контроля за работой сотрудников. Благодаря этой...
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